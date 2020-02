Rugby, Galles-Italia 42-0: Sei Nazioni 2020. Azzurri generosi, ma i Dragoni dilagano (Di sabato 1 febbraio 2020) Nuova Italia, ma vecchi problemi per gli Azzurri. L’esordio di Franco Smith sulla panchina dell’Italia vede gli Azzurri cedere nettamente a Cardiff contro il Galles nel match che ha dato il via al Sei Nazioni 2020. Tanti errori palla in mano, l’incapacità di rompere la difesa Gallese e la netta superiorità dei padroni di casa non fanno mai entrare l’Italia in partita. Arriva, così, il 23simo ko consecutivo nel torneo dell’Italia. Primo possesso per il Galles, che avanza subito pericolosamente fino a vicino ai 22 Azzurri, poi fallo in ruck e prima chance per andare per i pali per Dan Biggar che non sbaglia da posizione facile. Reagisce l’Italia, che con Braley muove velocemente il pallone e Minozzi e Bellini affondano, ma poi arriva una palla persa e nulla di fatto. Soffre in difesa l’Italia, il Galles dà spettacolo palla in mano, fortunati anche ... oasport

