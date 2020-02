Rugby, Galles-Italia 42-0: le pagelle degli azzurri. Si salvano in pochi (Di sabato 1 febbraio 2020) Poco da dire, avversari nettamente più forti. Si conclude con una netta sconfitta, l’ennesima consecutiva, la prima partita della Nazionale Italiana di Rugby nel Sei Nazioni 2020: il Galles si impone a Cardiff con il punto di bonus per 42-0. azzurri di Franco Smith mai apparsi pericolosi in zona offensiva, carenza in tante zone del campo. Andiamo a rivivere la partita con le pagelle dei protagonisti. pagelle Galles-Italia 42-0 Matteo Minozzi, voto 5,5: l’estremo azzurro, come di consueto, ci prova con le sue accelerazioni. Oggi però risultano troppo prevedibili. Leonardo Sarto, voto 5: davvero pochi metri guadagnati, una prestazione non convincente per l’ala. Luca Morisi, voto 5,5: tanta grinta, manca un po’ di qualità. La voglia di portare l’ovale e andare a placcare però c’è e va premiata. Carlo Canna, voto 5: l’obiettivo era quello di ... oasport

FBiasin : Oggi io e te avremmo potuto far parte della Nazionale azzurra di #rugby e la situazione non sarebbe peggiorata: 42-… - SkySport : ? #UltimOra #Rugby ?? #SeiNazioni, prima giornata: #Galles-#Italia 42-0 ???? Sconfitta all'esordio per gli azzurri di… - Eurosport_IT : Inizia alla grande il 6 nazioni dei nostri ragazzi! ???????? -