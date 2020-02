Rugby, 6 Nazioni: Galles-Italia 42-0

Non inizia nel migliore dei modi il Sei2020 per l'. Gli azzurri di Franco Smith cedono nettamente 42-0 alnella gara d'esordio al Millennium Stadium di Cardiff. Il 1° tempo si apre con tre piazzati di Biggar che portano ii sul 9-0.Al 17' prima meta di Adamas che poi concede il bis al 31'. La trasformazione di Biggar vale il 21-0.Nella ripresa ritmi più blandi, ma ilva in meta con Tompkins (60') e nel finale con North (77') e con Adams (83'), entrambi trasformati da Halfpenny. Finisce 42-0.(Di sabato 1 febbraio 2020)