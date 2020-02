Romania, cambio ai vertici di Confindustria: Bertola nuovo presidente (Di sabato 1 febbraio 2020) cambio ai vertici di Confindustria Romania. Giulio Bertola, noto imprenditore italiano, presente in Romania da più di vent’anni, con interessi in svariati settori, ha preso le redini della sede Confindustriale romena per il triennio 2020-2022. E’ stato eletto a stragrande maggioranza dagli industriali italiani che fanno parte dell’associazione. Il nome di Bertola è legato alle principali internazionalizzazioni di importanti multinazionali italiane in Romania degli ultimi 15 anni, nei settori energia, trasporti e Industria. L’Italia è da oltre 10 anni il principale Paese investitore in Romania per numero di aziende registrate. Alla fine dello scorso anno, risultava di gran lunga il principale Paese estero per numero di investitori in Romania, con 40.549 imprese (oltre 16.000 quelle attive), era seconda per interscambio commerciale (circa 12,5 miliardi di euro, in ... ildenaro

