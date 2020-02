Roberto Speranza: «Emergenza per sei mesi. Tratteremo il coronavirus come fosse il colera» (Di sabato 1 febbraio 2020) «Tratteremo il coronavirus come fosse la peste o il colera. Siamo un grande Paese e non dobbiamo avere paura». Il ministro della Salute Roberto Speranza ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito all’Emergenza, divenuta ormai globale, che riguarda il virus partito da Wuhan. Speranza ha già adottato provvedimenti unici in Europa, come il blocco dei voli da e per la Cina e assicura che, anche se al momento l’epidemia non rappresenta un problema, «prenderemo le cose seriamente». LEGGI ANCHE –> Quanti sono i morti e quali sono le misure di sicurezza messe in atto Roberto Speranza: «La salute dei cittadini prima di tutto» «Quando giovedì scorso l’Oms ha deciso di dichiarare lo stato di Emergenza sanitaria, anche noi abbiamo ritenuto di alzare il livello di sorveglianza. Così sono arrivati il blocco dei voli e appunto lo stato di Emergenza per sei mesi. La salute ... giornalettismo

