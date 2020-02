Rinnovi e Cancellazioni Serie TV: Soundtrack cancellato dopo una stagione (Di sabato 1 febbraio 2020) Rinnovi e Cancellazioni Serie tv. Tutte le Serie tv che sono state rinnovate e cancellate. N.B.: in questa guida trovi lo stato dei Rinnovi e delle Cancellazioni a partire da giugno 2016 – Rinnovi e Cancellazioni Serie TV. Quando nessuna decisione è stata presa la Serie resta tra i Rinnovi fino a comunicazione definitiva. Ultimo aggiornamento 1 febbraio Netflix ha cancellato Soundtrack dopo la prima stagione. The Crown chiude con la quinta (leggi qui) Apple ha rinnovato Mythic Quest: Raven’s Banquet prima del suo esordio, ufficializzando anche la seconda stagione di Home Before Dark. Freeform annuncia i Rinnovi di Grown-ish spinoff di Black-ish per una quarta stagione e Good Trouble per una terza. Hulu concede le seconde stagioni a Dollface e Wu-Tang: An American Saga. TBS ha rinnovato American Dad per due stagioni. Facebook chiude le sue Serie tv Limetown e ... dituttounpop

Rinnovi Cancellazioni Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Rinnovi Cancellazioni