Riforma della giustizia, Bonafede tira dritto. I numeri gli danno ragione. Il Centrodestra non si rassegna: Lega e Forza Italia sognano l’impunità (Di sabato 1 febbraio 2020) Con quasi 6 milioni di processi aperti e una Riforma che stenta a decollare per via dei veti incrociati della politica, l’inaugurazione dell’anno giudiziario (vedi articolo sopra) non è passata inosservata. Anzi è stata l’occasione perfetta per fare il punto della situazione da parte del guardasigilli, Alfonso Bonafede, intervenuto dopo il discorso del presidente Giovanni Mammone, come anche per le opposizioni che, in questo clima di perenne campagna elettorale, non hanno perso tempo per lanciarsi nell’ennesimo attacco a testa bassa contro chi, dopo anni di malgoverno, cerca di far ripartire la macchina della giustizia. “Considero, personalmente, una conquista di civiltà il nuovo regime della prescrizione entrato in vigore dal 1 gennaio 2020” ha spiegato il guardasigilli togliendosi qualche sassolino dalla scarpa. Un intervento a tutto tondo in cui Bonafede non si è risparmiato ... lanotiziagiornale

matteorenzi : Anche per i magistrati milanesi l'assurda riforma della prescrizione viola l'articolo 111 della Costituzione. Il pr… - s_parisi : L'abolizione della #prescrizione è devastante, dice @gbongiorno66. Brava!! Peccato che la riforma Bonafede l'avete… - raffaellapaita : Oggi due belle iniziative di #ItaliaViva in Liguria. A Savona abbiamo parlato di infrastrutture, idee e aspettative… -