Ricordate Angela Favolosa la Cubista del trono over? Eccola oggi (Di sabato 1 febbraio 2020) Angela Favolosa Cubista è stata una delle protagoniste più conosciute del trono over e certamente i fans di Uomini e Donne la ricordano molto bene. La bionda signora siciliana tutta pepe è stata, per diverso tempo, un’ospite fissa della trasmissione dove portava la sua allegria e i suoi esilaranti balli da discoteca. Da alcuni anni, però, Angela è scomparsa dal piccolo schermo. Ma dov’è finita? E, soprattutto, com’è oggi colei che tra le dame del trono over è tra le più amate di sempre? Angela Favolosa Cubista e la mancata riconferma a Uomini e Donne Abbiamo cercato di comprendere cosa ci possa essere stato dietro la decisione di Angela Favolosa Cubista di non partecipare più a Uomini e Donne. Abbiamo appreso, però, che questa scelta non è dipesa dalla peperina siciliana. Pare che, semplicemente, Maria De Filippi abbia deciso, insieme al suo staff, di non riconfermare ... kontrokultura

Trono over - Ricordate Angela Di Iorio? Ecco cosa fa oggi e com’è diventata [FOTO] : L’ex dama del dating show targato Maria De Filippi, Angela Di Iorio, aveva lasciato il programma lo scorso febbraio dopo essere stata pesantemente offesa dal ‘cavaliere’ Beniamino, detto ” Benny”. Ma cosa fa oggi l’ex dama? L’improvviso abbandono del Trono over Aveva lasciato lo studio in lacrime, la dama 70enne di Uomini e Donne, Angela […] L'articolo Trono over, ricordate Angela Di Iorio? Ecco ...

KontroKulturaa : Ricordate Angela Favolosa la Cubista del trono over? Eccola oggi - - Angela_akz : RT @nmrpmv: Ricordate quando alle elementari andavamo a temperare le matite al cestino insieme a un compagno solo per parlare? - angela_massi : RT @LaSkilly: Ve la ricordate La professoressa Rosa Maria Dell’Aria? -