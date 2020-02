Richiami alimentari, allarme per questo prodotto: rischio per allergici (Di sabato 1 febbraio 2020) Pubblicato oggi sul sito del Ministero della salute un avviso tra i Richiami alimentari, per questo tipo di prodotto: importante raccomandazione per gli allergici Supermercato (fonte foto: Pixabay) Sul sito del Ministero della Salute, nella sezione relativa ai Richiami alimentari, è stato pubblicato oggi, venerdì 31 gennaio, un avviso inerente ad un lotto di ceci biologici ECOR, per una possibile presenza di allergeni soia e senape che non sono indicati sulla copertina del prodotto. Nello specifico, tale alimento viene prodotto da ILTA Alimentare SpA, all’interno della stabilimento di via dell’elettricità a Venezia. La data di scadenza indicata è del 15/07/2021. Lo si trova in confezioni da 400 gr tra gli scaffali di NaturaSì. Anche sul sito del noto marchio che tratta di alimenti biologici, NaturaSì, è comparso un avviso, nella relativa sezione, ... chenews

