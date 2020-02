Repubblica: il Napoli aveva chiesto 48 milioni al Chelsea per Mertens (Di sabato 1 febbraio 2020) L’edizione di oggi della Repubblica svela la richiesta record del Napoli per Dries Mertens Record anche la richiesta del Napoli al Chelsea: 48 milioni — una provocazione come risposta alla famosa lite su Sarri — per il cartellino di Dries Mertens, in scadenza di contratto a giugno e che alla fine è rimasto a disposizione di Gattuso Una richiesta che fa sorridere pensando che da oggi Dries è libero di formare con qualsiasi club per luglio dal momento che il suo contratto è in scadenza e al momento non è stato firmato alcun accordo per il rinnovo L'articolo Repubblica: il Napoli aveva chiesto 48 milioni al Chelsea per Mertens ilNapolista. ilnapolista

repubblica : Coronavirus, caso sospetto a Napoli: 28enne in isolamento al Cotugno, esclusa la normale influenza - napolista : Repubblica: il #Napoli aveva chiesto 48 milioni al #Chelsea per #Mertens Una cifra record che fa sorridere pensand… - rep_napoli : Napoli, avvocati in manette contro la prescrizione all'apertura dell'anno giudiziario [aggiornamento delle 09:19] -