Regione Lombardia: 1,6 milioni di euro risparmiati vanno alla ricerca sulle malattie rare (Di sabato 1 febbraio 2020) I soldi risparmiati dai gruppi consiliari di Regione Lombardia sono stati destinati ad un bando per la ricerca sulle malattie rare. La giunta regionale ha dato il via libera al provvedimento nato all’interno del consiglio regionale lombardo, con l’impegno di tutti i gruppi politici. “Già nell’ottobre del 2018, avevo proposto di utilizzare 1,6 milioni di euro risparmiati dai gruppi consiliari nella legislatura precedente per la ricerca sulle malattie rare” -dichiara la vicepresidente del Consiglio Regionale della Lombardia, Francesca Brianza. “Ottenuto il via libera unanime del Consiglio regionale, oggi quel provvedimento diventa fattivo con l’approvazione in Giunta dei criteri del bando per il finanziamento di progetti di ricerca”. su Il Notiziario. ilnotiziario

fattoquotidiano : Lombardia, la Regione ripristina i fondi per i disabili gravissimi dopo il taglio. Ma la delibera vale solo per gen… - MilanoCitExpo : Regione Lombardia: pronti alla migrazione in cloud #DipartimentoInnovazioneTecnologia - ilNotiziarioInd : Regione Lombardia: 1,6 milioni di euro risparmiati vanno alla ricerca sulle malattie rare - -