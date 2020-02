Real Madrid Atletico Madrid: le chiavi tattiche del match (Di sabato 1 febbraio 2020) Il Real Madrid di Zidane non vuole perdere la testa della Liga. Affronterà un Atletico Madrid in condizioni disastrate Dopo un inizio stentato, Zidane ha trovato finalmente un equilibrio ottimale per il suo Real Madrid. Oggi i blancos sono una squadra estremamente solida a cui è molto difficile fare gol: appena 13 reti concesse in questa Liga, la miglior difesa del torneo. Al contrario, l’Atletico Madrid di Simeone si trova forse nel peggior momento da quando il Cholos siede sulla panchina colchonera. Tra le tante difficoltà, ci sono i pochi gol Realizzati. Si tratta quindi di un match tra due squadre in uno stato di forma agli antipodi. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

federicocasotti : L’Italia è quel meraviglioso Paese in cui si mitizza l’Ajax, si invidiano lo spettacolo di Real Madrid-Barcellona e… - enzomarangio : @MariaC08220254 Sono sicuro che la Juventus ci sta lavorando, il vero ostacolo sono il Real Madrid e Zidane.. Ma no… - gallooone : RT @inter4ever92: @MatteoBarzaghi @SkySport Ma dove vogliamo andare: ci sono PSG, Juventus e Real Madrid, tanto per dirne 3 che ne avrebber… -