Razzismo a Bologna, disegnata una stella di David accanto al citofono: una freccia indica il cognome (Di sabato 1 febbraio 2020) Ennesimo episodio di Razzismo in Italia. Ignoti hanno disegnato una stella di David accanto a un citofono e con una freccia hanno indicato il cognome della persona al quale è indirizzata. È successo a Bologna, in un condominio di viale della Repubblica, quartiere periferico della città emiliana. Il bersaglio è un ex insegnante di origine ebreo-polacca, un discendente di una famiglia sterminata nella Shoah. LEGGI ANCHE –> Coronavirus, la docente Lala Hu denuncia su Twitter: «Derisa sul treno» La vittima: «Bravata di qualche idiota, ho già sporto denuncia» L’ex professore ha già sporto denuncia ai carabinieri e ha rilasciato anche alcune dichiarazioni: «Credo si sia trattato di una bravata di qualche idiota per emulare altri episodi», ha detto. «Mi rifiuto di pensare che una città inclusiva come Bologna possa aver prodotto una cosa del genere». Sulla vicenda è intervenuto ... giornalettismo

