Quelli che il Calcio gli ospiti della puntata di domenica 2 febbraio 2020 (Di sabato 1 febbraio 2020) Quelli che il Calcio domenica 2 febbraio alle 14 su Rai 2, gli ospiti della puntata domenica 2 febbraio dalle 14 su Rai 2 Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu e Mia Ceran sono pronti per guidare il nuovo appuntamento di Quelli che il Calcio. Non mancheranno i collegamenti clou con il bordo campo delle partite di Serie A che si giocheranno domani (qui per sapere come vedere le partite). Luca e Paolo spiteranno il trio interista più divertente d’Italia: Aldo, Giovanni e Giacomo. A garantire la par condicio del tifo, l’ormai immancabile Francesco Paolantoni, tifoso del Napoli e sempre alla ricerca di una compagna di vita fra le sue fan. Ci sarà anche il romanista Adriano Panatta. Insieme a loro e alla giornalista Giorgia Cardinaletti il commento anche sugli ultimi colpi del Calciomercato invernale e l’impatto dei nuovi acquisti sul campionato. Su tutti Zlatan Ibrahimovic, di cui un altro ... dituttounpop

