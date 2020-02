Quanto costa la cena di San Valentino da Carlo Cracco (Di sabato 1 febbraio 2020) Per San Valentino lo chef Carlo Cracco propone una speciale cena a tutte le coppie under 35. La Cracco social dinner San Valentino è ospitata nella sala Mengoni del ristorante Cracco nella Galleria Vittorio Emanuele II di Milano. Le coppie si dispongono tutte attorno a un grande tavolo per una cena con menù degustazione di cinque portate creato dallo chef Cracco con abbinamento di vini al calice. Ecco Quanto costa. fanpage

