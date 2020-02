Quanti soldi ha guadagnato Sofia Kenin vincendo gli Australian Open 2020? Cifra milionaria per l’americana (Di sabato 1 febbraio 2020) Sofia Kenin ha vinto gli Australian Open 2020, primo Slam della stagione di tennis. La statunitense ha sconfitto la spagnola Garbine Muguruza in tre set e ha così potuto alzare al cielo il prestigioso trofeo sul cemento di Melbourne, la 21enne ha compiuto una vera e propria magia contro la favorita iberica e ha così potuto festeggiare nella terra dei canguri diventando la più giovane trionfatrice dai tempi della russa Maria Sharapova nel 2008. La ragazza nativa di Mosca ha così portato a caso il primo Slam di una carriera che si preannuncia particolarmente promettente mentre la sua avversaria si è vista sbarrare la strada proprio sul più bello, dopo che aveva conquistato il primo set. Naturalmente non c’è soltanto la gloria sportiva per Sofia Kenin ma anche un ricchissimo assegno, il montepremi degli Australian Open 2020 è particolarmente interessante e l’americana ha ... oasport

