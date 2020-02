Puglia, individuata la zona dove si nasconde la Pantera Nera, si tenta la cattura (Di sabato 1 febbraio 2020) La posizione attuale della Pantera Nera è stata individuata. Il nascondiglio attuale si troverebbe nelle campagne tra Lesina e Poggio Imperiale. A individuare l’area circoscritta sono stati i carabinieri dell’arma. L’animale è stato avvistato in questa settimana più volte in quella zona. Quello ritenuto più attendibile è avvenuto qualche giorno fa quando alcuni operai videro il grande animale circolare liberamente nei pressi della statale 693. La tesi più accreditata dalle forze dell’ordine è che il grosso felino sia scappato da casa di qualche boss della zona o forse è stata liberata perché il boss temeva controlli da parte della polizia. In azione ci sono gli uomini delle Polizia, i Carabinieri, le guardie forestali e i veterinari dell’Asl. L’obbiettivo dichiarato e intrappolarlo e sedarlo con fucili ad anestetico. baritalianews

