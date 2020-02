Psicosi Coronavirus, il gesto di Barbara D’Urso in diretta lascia il pubblico senza parole. Lo ha fatto davvero (Di sabato 1 febbraio 2020) Ormai non si parla di altro se non di Coronavirus. Tra informazioni e allarmismi, anche i vip iniziano a prendere una posizioni in merito. Dopo Giulia De Lellis in versione ‘ipocondriaca’ che di recente ha postato una foto in mascherina, arriva la diretta di Pomeriggio 5, dove Barbara D’Urso ha affronta il tema in questione. Anche l’Italia sta vivendo momenti di panico, e Carmelita ha pensato bene di esprimersi a riguardo. Cosa sarà successo? Scopriamolo insieme. È accaduto proprio davanti alle telecamere quando la conduttrice ha pensato bene di afferrare un rinomato biscotto della fortuna, tipicamente cinese che, con fare disinvolto e divertito ha scartato e mangiato. Mangiare un biscotto della fortuna cinese davanti alle telecamere è stato un modo, da parte della conduttrice, di esortare i telespettatori a non abbandonare gli imprenditori cinesi. Con uno share di ... caffeinamagazine

