Protesta shock all’anno giudiziario: gli avvocati entrano in manette (Di sabato 1 febbraio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – entrano in manette e con la Costituzione della Repubblica italiana stretta sotto al braccio. È la clamorosa Protesta degli avvocati napoletani che hanno deciso di entrare nella sala dei Baroni al Castel dell’Ovo a Napoli, nel giorno dell’inaugurazione del nuovo Anno giudiziario incatenati. È la Protesta contro la riforma del ministro Bonafede sulla prescrizione che è definito l’ergastolo del processo. L'articolo Protesta shock all’anno giudiziario: gli avvocati entrano in manette proviene da Anteprima24.it. anteprima24

