Pronto il pacco del Mes (Di sabato 1 febbraio 2020) Per concludere lo spinoso dibattito apertosi nelle scorse settimane sulla riforma del Meccanismo europeo di stabilità (Mes) nel nostro Paese il governo giallorosso aveva tentato di gettare acqua sul fuoco per ottenere dal Parlamento il via libera all’azione in ambito comunitario promettendo di adoperarsi per annacquare riformare le clausole stringenti con cui il “fondo salva-Stati” sarebbe entrato in concreto funzionamento. Clausole, queste, che sembravano costruite appositamente per escludere l’Italia dai Paesi eventualmente depositari dei suoi aiuti, in quanto vincolate ai parametri di Maastricht su debito e deficit pubblici. Il premier Giuseppe Conte aveva incassato a giugno, ai tempi del governo M5S-Lega, e a dicembre, nato l’esecutivo tra i pentastellati e il Partito democratico, un via libera sostanziale alla logica del pacchetto: si sarebbe potuto ... it.insideover

