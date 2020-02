Primera Division, Real Madrid-Atlético Madrid: probabili formazioni, pronostico e quote (Di sabato 1 febbraio 2020) Primera Division, Real Madrid-Atlético Madrid: probabili formazioni, pronostico e quote Alle ore 16:00 di sabato 1 febbraio all’Estadio Santiago Bernabéu di Madrid scenderanno in campo Real Madrid e Atlético Madrid. Lo scontro sarà valevole per la 22esima giornata di Primera Division. Il Real Madrid, che attualmente comanda la classifica con 46 punti, è reduce dalla vittoria in trasferta contro il Valladolid per 0-1. Splendido momento per i blancos, tornati agli antichi splendori e determinati a spazzar via gli odiati cugini per consolidare il primato.Segui Termometro Politico su Google News L’Atlético Madrid oggi si trova quinto in classifica con 36 punti ed è reduce dal pareggio in casa contro il Leganés per 0-0. Ora i colchoneros sono di fronte a un periodo decisivo nel quale dimostrare il loro Reale valore. Tutto e tutti sono in discussione. La classifica ... termometropolitico

