Previsioni Meteo, confermata l'irruzione del 5-7 Febbraio: 48/60 ore d'inverno sull'Italia [MAPPE] (Di sabato 1 febbraio 2020) Previsioni Meteo – Una gentile concessione dell'alta pressione. Si configura così il raid freddo confermato tra il 5 e il 7 Febbraio prossimi. Le condizioni bariche a scala euro-atlantica, per quanto temporaneamente favorevoli a circolazione da Nord, non sono in dichiarato assetto invernale. Lo strappo artico capiterà in maniera quasi fortuita, riuscendo con un buon tempismo ad approfittare di un temporaneo allungo meridiano dell'alta pressione oceanica, quindi irrompendo lungo il suo bordo orientale e riuscendo a raggiungere con buona incisività il nostro bacino. Ma l'alta pressione, coadiuvata da un flusso zonale particolarmente attivo, riuscirà in breve tempo a ricucire lo strappo, tant'è che il nucleo artico potrebbe non avere più di 48/60 ore di tempo per portare a compimento l'azione meridiana fredda. Tuttavia, oramai, a meno di 96 ore ...

