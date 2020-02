Prescrizione | avvocati milanesi protestano contro Davigo e lasciano aula | “Vergogna!”

Prescrizione - il Pg di Milano Alfonso : «La riforma è incostituzionale». Parla Davigo - avvocati escono : «Prescrizione, la riforma è incostituzionale»: il Pg di Milano Alfonso la boccia perché incide sulla ragionevole durata del processo. La riforma del regime...

Anno giudiziario - Davigo parla a Milano e gli avvocati lasciano l’aula. Presidente corte d’Appello : ‘Stop Prescrizione? Qui ricadute contenute’. Poniz (Anm) : ‘Intollerabile la lezione di garantismo dalla politica’ : Dopo aver chiesto di censurare Piercamillo Davigo, gli avvocati della Camera penale di Milano hAnno deciso di contestarlo e non ascoltarlo: in protesta contro il consigliere del Csm ed ex pm di Mani Pulite, hAnno lasciato l’aula del Palazzo di giustizia di Milano, dove si tiene l’inaugurazione dell’Anno giudiziario, non appena ha preso la parola. I penalisti si erano rivolti al Csm per chiedere di “bloccare” la presenza di ...

Prescrizione - avvocati e magistrati contro la riforma di Bonafede : in manette a Napoli - cartelli con la Costituzione a Milano : Tutti contro la Prescrizione. Da nord a sud gli avvocati italiani hanno mostrato la loro contrarietà alla riforma del regime della Prescrizione, che verrà sospesa dopo il primo grado. Dopo Roberto Alfonso, Procuratore generale di Milano, che ha sottolineato come la riforma «presenti rischi di incostituzionalità» e «violazioni dell’art. 11 della Costituzione», una quarantina di avvocati della Camera penale di Milano hanno sfilato mostrando ...

Prescrizione - proteste a Napoli : avvocati in manette contro la riforma Bonafede : Non accennano a diminuire le proteste contro la riforma della Prescrizione del ministro Alfonso Bonafede. In occasione dell’inaugurazione dell’Anno giudiziario, l’Ordine degli avvocati di Napoli ha manifestato in manette contro la riforma. L’Ordine, presieduto da Antonio Tafuri, si è presentato ammanettato nella Sala dei Baroni, nel Maschio Angioino, dove si svolgeva la cerimonia. Ma le critiche al Guardasigilli sono arrivate anche dagli ...

Anno giudiziario - Davigo interviene a Milano e gli avvocati lasciano l’aula. Presidente corte d’Appello : “Blocco Prescrizione? Qui le ricadute sui tempi saranno contenute” : Gli avvocati della Camera penale di Milano lasciano l’aula del Palazzo di giustizia, dove si sta tenendo l’inaugurazione dell’Anno giudiziario, appena il consigliere del Csm Piercamillo Davigo prende la parola. Gli avvocati della Camera penale si erano rivolti al Csm ritenendo inopportuna la presenza di Davigo, presenza invece rivendicata e sostenuta dai magistrati. I legali hAnno sventolato tra le mani un foglio con l’intestazione della ...

Prescrizione : Sallusti contesta Davigo - non è sempre colpa delle furbizie degli avvocati. : Sul tema della Prescrizione è battaglia fra destra e sinistra, fra chi chiede che il cittadino abbia il diritto di difendersi fino all’ultimo grado di giudizio e chi invece pretende il taglio dei tempi dei processi, ma i magistrati sostengono che la durata dei processi non è colpa loro, ma solo delle furbizie degli avvocati […]

Prescrizione - la ricetta di Davigo fa arrabbiare gli avvocati : Alberto Giorgi Le proposte del magistrato per riformare la Prescrizione non piacciono agli avvocati. E scoppia la polemica "forense" Scoraggiare i ricordi in appello e rendere responsabili gli avvocati. Sono due delle proposte avanzate da Piercamillo Davigo per riformare la giustizia italiana, Prescrizione compresa. Il presidente della II Sezione Penale presso la Corte suprema di cassazione e membro togato del Consiglio superiore ...