Premier League, Crystal Palace-Sheffield United: probabili formazioni, pronostico e quote (Di sabato 1 febbraio 2020) Premier League, Crystal Palace-Sheffield United: probabili formazioni, pronostico e quote Presso il Selhurst Park di Londra, alle ore 16:00 di sabato 1 febbraio, si affronteranno Crystal Palace e Sheffield United. La partita sarà valida per la 25esima giornata di Premier League.Segui Termometro Politico su Google News Il Crystal Palace, che al momento occupa la posizione numero undici in classifica con 30 punti, nell’ultima partita giocata ha perso in casa contro il Southampton per 0-2. L’obiettivo salvezza è alla portata, ma la vittoria alle Eagles manca da troppo tempo. Lo Sheffield United adesso è in ottava posizione in classifica a 33 punti e proviene dalla sconfitta in casa contro il Manchester City per 0-1. Nonostante ciò continua la favola delle Blades, a ridosso della zona Europa e molto vicini alla salvezza. La classifica aggiornata alla giornata ... termometropolitico

