Prato: muore al ristorante cinese. Coronavirus? No, infarto (Di sabato 1 febbraio 2020) Medici, volontari e forze dell'ordine hanno indossato le speciali protezioni contro il contagio. I tentativi di rianimare l'uomo sono risultati vani. Secondo il medico, il decesso sarebbe stato causato da un infarto e non ci sarebbe nessun legame con il Coronavirus firenzepost

