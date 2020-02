Ponte sul torrente Asa, sì alla riapertura parziale (Di sabato 1 febbraio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoSalerno – Esprime ottimismo il presidente della provincia di Salerno, Michele Strianese dopo la prima giornata di prove di carico sul Ponte che attraversa il torrente Asa nel territorio di Pontecagnano Faiano. Ieri il via ai test che sembrano aver dato esito positivo. La provincia di Salerno si prepara ad aprire almeno una carreggiata che consentirà il passaggio almeno dei mezzi meno pesanti sulla infrastruttura per la quale si lavora ad un progetto esecutivo per la messa in sicurezza. Le prove, effettuate unitamente al Dipartimento di Ingegneria Civile dell’ Universita’ di Salerno, hanno realizzato test per una portata di 20 tonnellate, sul Ponte situato sulla Litoranea di Pontecagnano SP 175. “Stiamo aspettando la relazione finale dell’ Universita’, ma possiamo dire con ragionevole precisione che potremo riaprire ad una ... anteprima24

