Polemica per le parole di Giulia Calcaterra sui cinesi e il coronavirus: “Str*nzi, mangiano i cani vivi e infettano tutto il mondo” (Di sabato 1 febbraio 2020) Ieri Giulia De Lellis e Taylor Mega sono andate nel panico a causa del coronavirus. Le due influencer si sono fatte vedere con le mascherine e i guanti, per evitare il contagio (nonostante adesso non ci sia nessuna emergenza). C’è anche chi non ha indossato nulla, ma si è limitata a dare informazioni discutibili. La nota infettivologa Giulia Calcaterra ieri in una serie di stories ha parlato in modo bislacco del coronavirus e di come si sta diffondendo. A quanto pare ci sono degli stron*i che mangiano animali vivi (e che si mangerebbero tra loro), che stanno infettando tutto il mondo. “Queste persone stanno infettando tutto il mondo con questo coronavirus. Solo perché non so cosa vogliono dimostrare mangiandosi pipistrelli, cani e topi vivi. Io sono… si sta diffondendo alla velocità della luce stanno morendo un sacco di persone, perché questi str*nzi mangiano quello ... bitchyf

