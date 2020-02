Piovono gli audio WhatsApp sul coronavirus ma i 27 casi al Policlinico sono fake (Di sabato 1 febbraio 2020) Gli audio WhatsApp sul coronavirus in circolazione in questi giorni potremmo definirli come una seconda pandemia "virtuale" che sta dilagando davvero di chat in chat, creando falsi allarmismi, soprattutto tra i gli utenti più impressionabili e meno informati. L'ultima nota vocale in circolazione in queste ore fa riferimento a 27 nuovi casi presenti al Policlino Umberto I di Roma. La notizia sarebbe gravissima se solo fosse vera ma così non è per nulla. La situazione attuale italiana relativa al contagio giunto dalla Cina non ha nulla a che fare proprio con l'audio WhatsApp sul coronavirus ora in circolazione. Gli unici casi accertati nel nostro paese sono quelli dei due turisti cinesi ricoverati si a Roma, ma solo presso l'ospedale Spallanzani della capitale. Solo quest'ultima struttura è predisposta a raccogliere pazienti con i sintomi riconducibili alla grave ... optimaitalia

