Pioli: “Ibra ha l’influenza, non sarà convocato. Nessun retroscena su Paquetà” (Di sabato 1 febbraio 2020) Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa. Domenica, a San Siro, i rossoneri incontreranno il Verona. “È un avversario che sta bene, Juric sta facendo un ottimo lavoro. Avranno grande determinazione e generosità, corrono molto e stanno bene in campo. La nostra settimana è stata particolare ma stiamo bene e approcceremo la partita con determinazione e concentrazione. Non siamo più la squadra di Bergamo e ora abbiamo la possibilità di dimostrarlo”. Pioli ha fatto un bilancio del mercato: “Credo che nel nostro mercato si sia sottovalutato l’inserimento di giocatori importanti all’inizio del mese. Abbiamo preso giocatori di qualità e personalità, come Ibrahimovic, Kjaer e Begovic, che ci stanno dando un buon apporto. Poi abbiamo preso giovani di prospettiva dove pensavamo di avere più bisogno. A centrocampo recupereremo anche Biglia, ... ilnapolista

