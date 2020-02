Parma, c’è attesa per Gervinho. La cessione rimane vicina (Di sabato 1 febbraio 2020) Parma, sempre vivo il caso Gervinho. rimane vicina la cessione dell’ivoriano, attese in giornata novità importanti sul futuro Il mercato del Parma si è chiuso con il caso Gervinho. D’Aversa ha dichiarato come secondo lui il giocatore fosse stato già ceduto all’Al-Sadd, club da cui ha ricevuto un’offerta importante. La Gazzetta dello Sport rimarca che la giornata di oggi sarà importante per conoscere il destino dell’ivoriano. Le firme col club sarebbero arrivate alle 21.50, quando in Qatar il mercato terminava alle 22, ma nel frattempo i dirigenti della federcalcio qatariota avevano già chiuso la porta del mercato. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

