Parma Capitale della Cultura 2020: gli eventi da non perdere (Di sabato 1 febbraio 2020) Parma è la Capitale italiana della Cultura 2020. Dopo Matera, il testimone passa alla città emiliana, che ha conquistato il titolo con un programma di oltre 400 eventi (in calendario anche in altre città emiliane come Reggio e Piacenza) e 32 progetti divisi in quattro tipologie: produzioni, cantieri, rassegne ed esposizioni. Già nominata Città Creativa UNESCO per la Gastronomia (la prima ad aggiudicarsi questo titolo in Italia) ed epicentro della Food Valley italiana (l'Emilia-Romagna, la regione europea con la più alta concentrazione di prodotti DOP e IGP), la città del Correggio e di Verdi è anche arte, storia, tradizione e innovazione. Questi gli eventi da non perdere. Parma e la musicaNell'ambito della Stagione 2020 del Teatro Regio di Parma (10 gennaio – 12 maggio 2020), il Teatro Regio realizza un Festival speciale, dedicato alla rivoluzione del concetto di Tempo nelle arti del ... panorama

Linda_wlust92 : [Cosa mangiare a #Parma, Capitale della cultura 2020] ?? _ Dopo “Matera capitale europea della cultura 2019”, l’Ita… - vivereurbino : Urbino Incoming partner tecnico di 'Parma Capitale italiana della Cultura 2020' - RistoGiorgiones : #parma2020 Quest’anno la nostra città è capitale italiana della cultura... Venite a scoprire le bellezze artistich… -