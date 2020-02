Parco Nazionale del Matese, Masiello (Coldiretti): “Parlamento modifichi legge del ’91” (Di sabato 1 febbraio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – In una sala gremita, con oltre trecento persone, parte la sfida della Coldiretti per accompagnare la nascita del Parco Nazionale del Matese. A tracciare la roadmap ieri sera al teatro Universitas di Morcone è stato Gennarino Masiello, vicepresidente Nazionale di Coldiretti, a nome delle federazioni regionali della Campania e del Molise. “Fino ad oggi – ha sottolineato il presidente Masiello – si è parlato del Parco e delle conseguenze della sua istituzione sulla vita di migliaia di imprese agricole senza coinvolgere gli agricoltori. Non possiamo accettare che sia tenuto fuori dal tavolo di lavoro chi fino ad oggi ha tutelato e tenuto vivo questo territorio. È il meccanismo che non funziona più. Dopo quasi trent’anni è arrivato il momento di rivedere la legge quadro Nazionale sui Parchi, risalente al 1991. ... anteprima24

