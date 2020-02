Paolo Ruffini ha tradito Diana Del Bufalo con Vanya Stone? “lei non c’entra” (Di sabato 1 febbraio 2020) Vanya Stone fa sapere di avere avuto una storia con Paolo Ruffini, è questa la causa della fine della relazione con Diana Del Bufalo? Arriva la replica dell’attrice, vediamo cosa è successo! Si torna a parlare di Paolo Ruffini e Diana Del Bufalo, della fine della loro storia d’amore, ma tra loro ecco che spunta Vanya Stone. Chi è la Stone? La bella tatuatrice e aspirante pupa è una ragazza di trent’anni che alcuni giorni fa ha reso sui social di avere avuto una relazione con Ruffini. La Stone ha pubblicato il post il 7 gennaio scorso e aveva raccontato che si erano incontrati ai casting de La pupa e il secchione. Vanya aveva sostenuto il provino come tutte le altre e secondo lei era andato brillantemente. C’era già anche una sorta di pre-contratto redatto, tuttavia non venne confermata la sua partecipazione al programma. Secondo lei, la colpa della sua esclusione alla trasmissione è ... kontrokultura

itsmefra : RT @xinwillsarms_: 'Non mi piacciono i belli' 'Se no non avresti scelto Paolo Ruffini' SILVIA MI FAI VOLARE. #Verissimo - KontroKulturaa : Paolo Ruffini ha tradito Diana Del Bufalo con Vanya Stone? 'lei non c’entra” - - woketrashqueenn : RT @xinwillsarms_: 'Non mi piacciono i belli' 'Se no non avresti scelto Paolo Ruffini' SILVIA MI FAI VOLARE. #Verissimo -