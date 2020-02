Pallanuoto femminile, Catania chiude il girone d’andata della Serie A1 2020 a punteggio pieno (Di sabato 1 febbraio 2020) Si chiude il girone d’andata della Serie A1 di Pallanuoto femminile, che oggi incorona l’Orizzonte Catania campione d’inverno dopo la vittoria odierna in casa di Bogliasco per 5-18: le etnee dopo nove giornate restano a punteggio pieno e tengono a distanza il Plebiscito Padova, che resta a -3 vincendo nettamente, per 3-27, a Trieste. Il big match di giornata va al Kally Milano, che batte la SIS Roma per 16-14, ed aggancia la formazione capitolina al terzo posto, ma a 9 punti dalla vetta. Salgono a quota 15 e restano appaiate al quinto posto il Rapallo, che vince contro l’Ancona per 21-7, ed il Verona, che supera per 11-3 la Florentia. Serie A1 Pallanuoto femminile 2020 Risultati nona giornata Pallanuoto Trieste-Plebiscito PD 3-27 Bogliasco 1951-L’Ekipe Orizzonte 5-18 Kally NC Milano-SIS Roma 16-14 Rapallo Pallanuoto-Vela Nuoto Ancona 21-7 CSS Verona-RN ... oasport

