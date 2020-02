Paget Brewster in Blood & Treasure 2, Linda Hamilton in Resident Alien – Notizie serie tv del 1/02 (Di sabato 1 febbraio 2020) Paget Brewster nel cast di Blood & Treasure 2, Linda Hamilton nel cast di Resident Alien di Syfy. Le Notizie di oggi Concluso Criminal Minds (attualmente in onda con la sua ultima stagione), Paget Brewster è pronta a imbarcarsi in una nuova avventura televisiva, sempre su CBS. L’attrice infatti sarà nel cast della seconda stagione della serie estiva Blood & Treasure, prodotta da CBS TV Studios. Blood & Treasure è un adventure drama che racconta di un brillante esperto di oggetti antici e di una ladra di opere d’arte che faranno squadra per catturare un pericoloso terrorista che finanzia i suoi attacchi attraverso la vendita di tesori rubati. Paget Brewster interpreterà sorella Lisa, una suora che vive a Roma, dal spiccato senso dell’umorismo. Sorella Lisa è amica di padre Chuck Donnelly, quest’ultimo sta cercando di risolvere un mistero e si farà ... dituttounpop

SerieTvserie : “Blood & Treasure 2”: Paget Brewster ha ottenuto un ruolo ricorrente - AmorexleserieTV : #BloodAndTreasure 2: Paget Brewster ha ottenuto un ruolo ricorrente -