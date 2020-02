PAGELLE Bologna Brescia 2-1: Orsolini in palla, Chancellor e Tonali steccano VOTI (Di sabato 1 febbraio 2020) I top e flop e i VOTI ai protagonisti del match valido per la 22ª giornata di Serie A 2019/20: PAGELLE Bologna Brescia Le PAGELLE dei protagonisti del match tra Bologna e Brescia, valido per la 22ª giornata del campionato di Serie A 2019/2020. TOP: Bani FLOP: Chancellor VOTI Bologna (4-2-3-1): Skorupski 6; Mbaye 5,5 (81′ Santander SV), Bani 7, Danilo 6, Denswil 6; Poli 6,5, Schouten 6, Soriano 6; Orsolini 7 (71′ Skov Olsen 5,5), Sansone SV (12′ Barrow 6,5); Palacio 5,5. All.: Sinisa Mihajlovic. Brescia (3-5-2): Joronen 7; Sabelli 6, Cistana 5,5, Chancellor 5, Mateju 5; Bisoli 5, Tonali 5, Dessena 6 (61′ Martella 5); Romulo 5 (71′ Ndoj 6); Torregrossa 7, Ayè 5 (77′ Donnarumma SV). All.: Eugenio Corini Leggi su Calcionews24.com calcionews24

