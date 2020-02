Owen Wilson nella miniserie Loki di Disney+ parte dell'universo cinematografico Marvel (Di sabato 1 febbraio 2020) Owen Wilson entra nell'universo Marvel e sarà nel cast della miniserie Loki in produzione per Disney+. La notizia è la conferma del serio investimento che Disney sta facendo sulla sua piattaforma di streaming che arriverà anche in Italia il prossimo 24 marzo.Le serie e miniserie Marvel, da Loki a WandaVision saranno direttamente collegate con l'universo cinematografico Marvel (chiamato MCU) e non a caso a produrre la serie è direttamente Kevin Feige con Marvel Studios che infatti nei mesi scorsi ha chiuso la divisione Marvel Tv che negli anni ha prodotto serie tv come Agents of SHIELD o Daredevil. Owen Wilson nella miniserie Loki di Disney+ parte dell'universo cinematografico Marvel pubblicato su TVBlog.it 01 febbraio 2020 11:17. blogo

