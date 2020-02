Open Arms, Tribunale dei Ministri chiede il processo per Salvini: "Soccorso in mare obbligatorio" (Di sabato 1 febbraio 2020) Dopo il caso della nave Gregoretti, Matteo Salvini è nuovamente accusato di sequestro di persona per la vicenda della nave ong Open Arms. Gregoretti, la giunta dice sì al processo a Salvini (i voti sono tutti leghisti) La giunta per le autorizzazioni ha votato sì al processo a Salvini, ma i voti sono tutti della Lega, mentre la maggioranza ha disertato la seduta. Il Tribunale dei Ministri di Palermo ha chiesto infatti al Senato l'autorizzazione a procedere nei confronti dell’ex ministro dell’Interno che ad agosto scorso impose il divieto di sbarco ai migranti soccorsi dalla nave della ong spagnola Proactiva Open Arms. Le ipotesi di reato a carico di Salvini sono sequestro di persona e omissione di atti d’ufficio. I magistrati palermitani ricordano l'obbligo di prestare Soccorso in mare e quello di garantire un porto sicuro ... blogo

