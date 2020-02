Omicidio di Francesca Fantoni, i risultati dell’autopsia (Di sabato 1 febbraio 2020) Nuove svolte sull’Omicidio di Francesca Fantoni. La donna è stata violentata, percossa e infine strangolata. I risultati dell’autopsia confermano i dubbi del pm e inchiodano definitivamente il compaesano della donna, il trentaduenne Andrea Pavarini. Una fine tragica: Francesca è stata malmenata e costretta a un rapporto sessuale. I segni sul corpo della donna, piena di lividi, dimostrano chiaramente gli abusi subiti. Omicidio di Francesca Fantoni: la reazione di Pavarini Tutti a Bedizzole, in provincia di Brescia, conoscevano Francesca Fantoni. La donna soffriva di un lieve ritardo cognitivo e frequentava spesso il bar Le Terrazze per l’ora dell’aperitivo. I suoi compaesani la descrivono come una ragazza buona, piena di fiducia per il prossimo. Anche nella sera di quel sabato, il 25 gennaio, Francesca si trovava al bar. Le telecamere di sorveglianza hanno ... notizie

