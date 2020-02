Novità sulle serie Disney+, da Owen Wilson in Loki allo spin-off di Pretty Princess (Di sabato 1 febbraio 2020) Mentre in Italia vedremo le serie Disney+ tra meno di due mesi, Oltreoceano la Casa di Topolino continua a lavorare sulle sue prossime produzioni. Tra queste c'è Loki, show che vedrà Tom Hiddleston riprendere i panni del dio dell'inganno in una sorta di sequel post Avengers: Endgame. Diretto da Kate Herron (Sex Education, Daybreak) e scritto da Michael Waldron (già sceneggiatore di Rick and Morty), la trama della serie Disney+ è ancora in gran parte sconosciuta, sebbene siano emerse online numerose curiosità. Si vocifera che vedremo il Loki del film The Avengers creare una timeline alternativa in cui influenzerà eventi chiavi della storia umana. Tom Hiddleston ha anticipato che nello show compariranno dei nemici che non abbiamo mai visto prima. "Conosco questo personaggio", ha dichiarato l'attore. "Sento che anche il pubblico lo conosce. La parte più interessante è interpretarlo in ... optimaitalia

