Notizie del giorno – Tifosi Juve furiosi, l’omosessualità nel calcio e la confessione di Bruno Conti (Di sabato 1 febbraio 2020) Notizie del giorno – Il calciomercato della Juventus si è concluso senza grossi sussulti, finestra di gennaio anonima per il club bianconero che ha deciso di non rinforzarsi per la seconda parte della stagione. La squadra di Maurizio Sarri è in corsa per tutti gli obiettivi stagionali, in campionato è in vantaggio sull’Inter, in Coppa Italia è arrivata in semifinale mentre in Champions League si prepara per gli ottavi di finale, la scelta dunque di non intervenire sul mercato fa discutere, soprattutto a centrocampo sembrava indispensabile l’innesto di un nuovo calciatore considerando anche la cessione di Emre Can. E’ proprio l’addio del tedesco a far discutere, è vero che la Juventus ha realizzato una plusvalenza importante (30 milioni di euro) considerando l’arrivo a zero dal Liverpool ma è anche certo che la squadra in mediana si è indebilita. L’operazione lascia perplessi ... calcioweb.eu

Ultime Notizie Roma del 31-01-2020 ore 12 : 10 : Roma dailynews radiogiornale Consiglio dei Ministri stato di emergenza su coronavirus Pil del Quarto trimestre scende dello 0 3% per Boh sull’anno crac Popolare di Bari arrestati Marco e Gianluca jacobini ancora femminicidi in Sicilia tua dice quattro donne morte ne parliamo tra poco rimanete con noi In collaborazione con Agenzia Italia Stampa L'articolo Ultime Notizie Roma del 31-01-2020 ore 12:10 proviene da Roma DailyNews.

Primo trailer per The Plot Against America di HBO – Notizie del giorno : Il trailer di The Plot Against America di HBO e tutte le Notizie del giorno The Plot Against America – Il Com Plot to contro l’ America mostra le sue prime immagini e già non vediamo l’ora. Adattamento del romanzo di Philip Roth realizzato da David Simons, la miniserie in sei episodi arriverà dal 16 marzo su HBO e successivamente in Italia su Sky Atlantic. La miniserie, ricalcando il romanzo, immagina cosa sarebbe successo se ...

Calciomercato Serie A 31 gennaio - le Notizie sulle trattative dell’ultimo giorno in tempo reale : Ultimo giorno del Calciomercato di gennaio : chiusura delle trattative alle ore 20. Tutte le notizie su acquisti e cessioni in Serie A. L'Inter vuole chiudere il suo mercato con un attaccante, la Juventus sta definendo la cessione di Emre Can al Borussia Dortmund, un paio di colpi last minute per il Milan.Continua a leggere

Coronavirus - tutte le Notizie della notte : in quarantena la comitiva in viaggio con i due casi di Roma. In Cina 213 morti : Sono stabili le condizioni di salute dei due turisti cinesi contagiati dal Coronavirus ricoverati all’ospedale Spallanzani di Roma. I due alloggiavano al Grand Hotel Palatino nella capitale, a due passi dal Colosseo. L’uomo di 67 anni e sua moglie di 66 erano atterrati a Malpensa e avrebbero dovuto proseguire il loro viaggio in Italia da Roma a Sorrento per poi fermarsi a Cassino assieme ad altri venti turisti cinesi. La comitiva ...

