Non scegliamo se inseguire la sinistra o il centro. Smettiamola di inseguire (Di sabato 1 febbraio 2020) Dopo il risultato positivo, per certi versi anche sorprendente, delle elezioni in Emilia Romagna, si è riacceso il dibattito sul futuro del Partito Democratico.Da un lato c’è chi lo vorrebbe capace di integrare i movimenti alla sua sinistra, ben rappresentati dall’exploit di Elly Schlein. Dall’altro chi, come il presidente Bonaccini, che di quel risultato porta sicuramente un bel po’ del merito, mette in guardia dal perdere di vista i moderati e ricorda che persino un pezzo di destra ha scelto il suo buon governo.Ho l’impressione, tuttavia, che questa discussione rischi di essere falsata in partenza. Stiamo discutendo infatti di quale parte di elettorato il nostro partito debba “inseguire” rinunciando a definire invece di più e meglio l’identità del PD, attraverso battaglie nuove che vadano oltre definizioni ... huffingtonpost

