No! Non ci sono 27 casi di Coronavirus presso l’Umberto I di Roma. Ennesimo audio Whatsapp fake (Di sabato 1 febbraio 2020) Circola l’Ennesimo audio Whatsapp sul Coronavirus, dopo quello dell’italiano in Cina pieno di teorie di complotto e disinformazione, dove questa volta la protagonista è una giovane ragazza che sostiene di lavorare come infermiera presso l’Umberto I di Roma: Ciao ragazzi! sono un’infermiera del policlinico Umberto I di Roma e volevo comunicare, voglio far girare questa notizia perché ci sono almeno 27 casi di Coronavirus che i piani alti tendono a nascondere, ma sarebbe importante che la gente sapesse per quanto mi riguarda. Diffondete il più possibile questo messaggio e fatelo girare a tutti i parenti, amici e… tutti! In un momento come quello che stiamo vivendo in Italia e nel mondo, dove la psicosi è largamente diffusa, basta poco per dare credibilità anche a un audio del genere privo di fonti. Ci sono però delle certezze, cioè che vengono ... open.online

