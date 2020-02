"No alla caccia alle streghe nelle scuole dove ci sono bambini cinesi per il Coronavirus" (Di sabato 1 febbraio 2020) “La gestione di questa situazione non deve diventare una caccia alle streghe. I bambini che frequentano il nostro istituto sono di seconda o terza generazione, stanziali. Se e quando vanno o vengono dalla Cina si assentano per almeno 10 giorni e noi lo veniamo a sapere. E non ci sono stati transiti o richieste di transiti da molto prima delle vacanze di Natale”. Lo dice Manuela Manferlotti, preside della scuola Di Donato all’Esquilino, tra le maggiormente frequentate da cinesi nella Capitale.Interpellata su eventuali preoccupazioni sul Coronavirus da parte dei genitori della scuola, la preside racconta di aver ricevuto “una sola telefonata da parte di un genitore per sapere se il ministero avesse emanato linee di condotta sul tema. Noi anche siamo in attesa di saperlo”. Quindi definisce il suo istituto “una realtà in cui la dimensione ... huffingtonpost

