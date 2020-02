Nella Chinatown di Milano al tempo del coronavirus: «Insulti, ristoranti semideserti e mascherine introvabili» – Il video (Di sabato 1 febbraio 2020) Siamo andati Nella Chinatown milanese. Lì dove si respira un’aria quasi surreale tra commercianti che si chiudono nel silenzio, che si trincerano dietro un «non parlo italiano» e che non vogliono affrontare l’argomento “coronavirus“. Un’emergenza che li ha travolti improvvisamente e che sta avendo pesanti ripercussioni sulla loro comunità. Non solo a Milano. Open La Chinatown milanese Un’epidemia, partita da Wuhan, che è arrivata anche in Italia, dove si registrano i primi due casi e che ha scatenato una vera e propria psicosi da coronavirus. C’è chi non frequenta più i ristoranti cinesi, chi prova ad evitare ogni contatto, chi corre a comprare mascherine per proteggersi dal virus, chi addirittura «non si siede accanto ai cinesi sul treno». Una situazione che rischia di degenerare creando un allarme sociale del tutto ... open.online

