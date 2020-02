NBA 2020, i risultati della notte (1 febbraio): Lakers, niente vittoria per Kobe. Successi per Melli e Gallinari, show di Irving (Di sabato 1 febbraio 2020) Si sono disputati nella notte 7 match della NBA e in campo sono tornati anche i Los Angeles Lakers, per la prima volta sul parquet dopo la tragedia che ha portato via Kobe Bryant. E in una notte molto particolare sono arrivati i ko proprio di Los Angeles, ma anche quelli di Milwaukee e di Dallas. Successi, invece, per i Pelicans e i Thunder. Era un ritorno in campo difficile allo Staples Center per i Los Angeles Lakers dopo la morte improvvisa di Kobe Bryant. Difficile giocare, difficile pensare alla partita mentre tutti stanno onorando il grande campione. E la stanchezza, anche mentale e psicologica, i Lakers la sentono nel secondo tempo contro i Portland Trail Blazers. Trascinati dai 48 punti e 10 assist di Damian Lillard, infatti, gli ospiti allungano a cavallo del terzo e quarto quarto, poi controllano e obbligano i Lakers all’undicesimo stop stagionale. NBA: Kobe Bryant, il ... oasport

