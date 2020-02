Nave Open Arms, nuovi guai per Salvini: procedimento in corso (Di sabato 1 febbraio 2020) nuovi guai per Matteo Salvini: richiesta di processo per i fatti della Nave Open Arms. Altro capitolo della lotta tra il leader della Lega e le Ong Dopo il caso della Nave Gregoretti, per il quale verrà processato per “sequestro di persona e abuso d’ufficio”, ora Matteo Salvini dovrà affrontare anche la grana legata alla … L'articolo Nave Open Arms, nuovi guai per Salvini: procedimento in corso proviene da www.inews24.it. inews24

LegaSalvini : Nuova richiesta di processo, questa volta per la nave Ong Open Arms. È davvero il mondo al contrario. Tutti con te,… - LegaSalvini : ++ #SALVINI: «VOGLIONO PROCESSARMI ANCHE PER LA NAVE OPEN ARMS» ++ - fanpage : Ultim'ora - Nuova richiesta di autorizzazione a procedere contro #Salvini per sequestro di persona -