Napoli, parla l’agente di Marek Hamsik: “Ritiro in Cina soppresso a causa del coronavirus” (Di sabato 1 febbraio 2020) Ha suscitato molta curiosità la notizia secondo la quale Marek Hamsik sarebbe tornato in Slovacchia lasciando la Cina a causa del coronavirus. Nel corso di Radio Marte, l’agente dell’ex capitano del Napoli Juraj Venglos ha parlato dunque della situazione in questi giorni. “So che è in Slovacchia, sta bene, la squadra doveva stare in ritiro ma è stato soppresso a causa del coronavirus, spero che le competizioni possano riprendere quanto prima. Non è una situazione facile, incontrerò presto Marek per capire il suo stato d’animo. Lobotka? sono contento che sia arrivato, che ci sia un altro slovacco a Napoli, tra l’altro un ottimo giocatore. Spero aiuterà il Napoli a recuperare punti e posizioni di classifica”. Marek Hamsik ha lasciato il Napoli appena un anno fa per andare a giocare nel Dalian Yifang di Rafa Benitez, ex allenatore azzurro. In questo ... calciomercato.napoli

