Napoli: La Questura ha emesso 22 Daspo e 47 sanzioni amministrative a gennaio (Di sabato 1 febbraio 2020) Continua l’operazione della Questura di Napoli per rendere il San Paolo un posto sicuro e a misura delle famiglie. In un comunicato sulla propria pagina facebook la Questura ha reso noto di aver emanato 22 Daspo nel mese di gennaio Daspo e sanzioni, l’elenco completo Nel mese di gennaio, il Questore di Napoli ha emesso provvedimenti di divieto di accesso alle manifestazioni sportive per la durata di due anni nei confronti di 4 persone perché denunciate o condannate per reati in materia di armi o stupefacenti o per rapina. Altri 18 Daspo, per periodi da uno a cinque anni, sono stati emessi in relazione a condotte violente, pericolose o comunque illegali tenute in occasione degli incontri di calcio: Napoli-Genk del 10 dicembre (1); Napoli-Perugia del 14 gennaio (1); Juve Stabia – Pordenone del 19 ottobre (1); Ischia Lacco-Ameno2013 del 24 novembre (6); Campania ... ilnapolista

