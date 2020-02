Napoli, il club farà un altro tentativo per il rinnovo di Dries Mertens (Di sabato 1 febbraio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – Le ultime ore del mercato del Napoli sono state davvero frenetiche, sia in entrata che in uscita. Al club partenopeo infatti è arrivata un’importante offerta dal Chelsea per Dries Mertens, in scadenza nel giugno prossimo. Gli azzurri hanno rifiutato 10 milioni di euro preferendo tenere il belga da qui al termine della stagione. La verità è che in casa Napoli non si sono ancora arresi alla partenza estiva dell’attaccante ex PSV e la società sembra intenzionata a proporre ancora una volta il rinnovo al suo centravanti. Lo ha riportato in giornata il Corriere del Mezzogiorno. L'articolo Napoli, il club farà un altro tentativo per il rinnovo di Dries Mertens proviene da Anteprima24.it. anteprima24

